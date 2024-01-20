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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным ресурса, сигналы тревоги прозвучали в Киеве, Черниговской, Кировоградской и Полтавской областях в 13:15 мск, после чего распространилась на всю территорию страны.

ВС РФ начали наносить удары по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине 10 октября 2022 года, через два дня после первого теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik также сообщало, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области прогремели взрывы.

Взято отсюда.

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