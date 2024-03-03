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Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины

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Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины

Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, в том числе в Киевской, Винницкой, Николаевской и Сумской, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Также отмечается, что сигнал тревоги звучит в Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины и на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Согласно данным онлайн-карты, тревога была объявлена в Сумской области в 19:59 мск, а уже в 20:31 мск сигнал прозвучал в Киевской области.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС РФ нанесли удар по украинскому складу авиационных боеприпасов.

Взято отсюда.

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