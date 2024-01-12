Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.
Согласно данным ресурса, сирены тревоги сработали также в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.
Сигнал воздушной тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно – в 20:25 мск.
ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.
Радио Sputnik ранее сообщало о взрывах и работе ПВО в Киеве.
Взято отсюда.