Воздушная тревога объявлена в Киевской и еще восьми областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным ресурса, сирены тревоги сработали также в Черниговской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях.

Сигнал воздушной тревоги в указанных регионах прозвучал практически одновременно – в 20:25 мск.

ВС РФ начали наносить удары по объектам украинской военной и энергетической инфраструктуры 10 октября 2022 года, через два дня после теракта на Крымском мосту. По данным СКР, за взрывом стоят киевские власти и спецслужбы.

Радио Sputnik ранее сообщало о взрывах и работе ПВО в Киеве.

Взято отсюда.