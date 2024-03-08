Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины

Автомобиль пожарной службы Украины

Воздушная тревога объявлена в пяти областях Украины, следует из данных онлайн-карты на сайте Министерства цифровой трансформации страны.

Согласно данным онлайн-ресурса, сирены тревоги прозвучали в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Кировоградской областях практически одновременно – около 15:55 мск.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в Днепропетровске и Одесской области Украины в результате взрывов возникли пожары.

Взято отсюда.