Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что сигнал тревоги сначала прозвучал в Киеве, в Харьковской, Днепропетровской, Черкасской и Тернопольской областях – в 11:30 мск. Через минуту тревога распространилась на все остальные регионы Украины.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik писало, что в Киеве заявили о попадании ВС России по одному из мощнейших предприятий Украины.

Взято отсюда.