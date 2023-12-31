Воздушная тревога третий раз за сутки объявлена во всех регионах Украины

Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины третий раз за сутки, следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее сигнал тревоги прозвучал в Киевской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В воскресенье днем тревога также объявлялась по всей Украине, спустя час ее отменили.

Российские силы наносят ракетные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, связи и военного управления с 10 октября 2022 года. Первая атака стала ответом на теракт, устроенный Украиной на Крымском мосту 8 октября.

Радио Sputnik также сообщало о взрыве на территории Харьковской области.

Взято отсюда.