“Возможности исчерпаны”. Военный эксперт о помощи Запада Украине

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро. Он сделал это заявление на встрече контактной группы по поддержке Украины, которая проходит на американской авиабазе “Рамштайн” в Германии.

“Мы подготовили очередной пакет помощи к этой встрече в Рамштайне на сумму примерно в полмиллиарда евро”, – сказал Писториус, его слова приводит РИА Новости.

Со своей стороны, министр обороны США Ллойд Остин заявил в Рамштайне, что “Соединенные Штаты не позволят Украине пасть” и “полны решимости” предоставить ВСУ необходимые ресурсы.

В эфире радио Sputnik руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов отметил, что помощь, которую обещают в Рамштайне, явно недостаточна для сохранения боеспособности украинской армии.«”Те проблемы, которые сейчас имеются у ВСУ и в целом у киевского режима, требуют очень больших финансовых вложений либо просто возвращения к тем объемам военной помощи, которые поставлялись на Украину в прошлом году и во второй половине 2022-го года. Тогда пакеты военной помощи составляли 4–5 миллиардов долларов в месяц. Поступала и бронетехника, и пусковые установки, и огромное количество боеприпасов, собиралось все по всем сусекам, по арсеналам Восточной Европы. Но сейчас арсенальные возможности исчерпаны, а для покупки новых вооружений, которые требуются ВСУ, нужны суммы в миллиарды долларов в месяц”, – сказал военный эксперт.

Обещанная Германией помощь не решит проблем ВСУ, продолжил он.«”Помощь в полмиллиарда (евро) – это значимая помощь, на нее можно закупить некоторое количество боеприпасов или какие-то дорогостоящие системы. Но вряд ли эта сумма сможет не то что переломить ситуацию, но и просто остановить продвижение российской армии… Я думаю, это такие политические подачки, которые продолжают делать отдельные западные государства в то время, как американцы больше озабочены внутренними проблемами. Среди спонсоров Украины остались Германия, Франция и еще несколько государств Европы, которые способны выделять помощь в сотни миллионов евро. Но эти объемы вооружений становятся все меньше, и желающих расставаться с деньгами ради Украины в Европе тоже становится все меньше”, – заключил Александр Михайлов.

Конгресс США из-за межпартийных противоречий пока не согласовал направленный в конце прошлого года запрос Белого дома о помощи Украине на сумму около 60 миллиардов долларов.

На минувшей неделе Пентагон сообщил, что нашел возможность отправить Киеву боеприпасов на 300 миллионов долларов, но этой помощи ВСУ хватит “на пару недель”.

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