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“Впереди много работы”. Шойгу вручил госнаграды военнослужащим

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"Впереди много работы". Шойгу вручил госнаграды военнослужащим

Российским войскам предстоит еще много работы для достижения победы, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Минобороны информировало, что глава ведомства вручил госнаграды отличившимся в ходе выполнения боевых задач военнослужащим в штабе Объединенной группировки войск. В церемонии также участвовал начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов. «”Дорогие друзья, коллеги! От души поздравляю вас с этими наградами. Уверен, награды не последние. Впереди у нас много работы. Воюете вы достойно, за это и награждены государственными наградами. Страна по достоинству оценила ваш труд, ратный труд. Только вперед, только к победе!” – заявил Шойгу, обращаясь к военнослужащим.

Глава Минобороны РФ и начальник Генштаба поздравили и поблагодарили всех бойцов, принимающих участие в СВО.

Радио Sputnik сообщало, что российские силы ведут зачистки в Крынках.

Взято отсюда.

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