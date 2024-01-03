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ВС РФ нанесли удар по ангару с авиабоеприпасами в Харькове

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ВС РФ нанесли удар по ангару с авиабоеприпасами в Харькове

Ракетные войска ВС РФ нанесли удары по военным объектам в Харьковской области, уничтожив ангар с авиабоеприпасами и пункты дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны России. «”В течение суток поражены ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, пункты дислокации иностранных наемников и нацформирования “Харьковщина” в городе Харьков”, – говорится в сводке ведомства, опубликованной в Telegram-канале.

По данным Минобороны, ВС РФ за сутки поразили 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, а также живую силу и военную технику противника в 134 районах.

Накануне радио Sputnik сообщало, что российские силы уничтожили взвод танков Leopard-2A6 на Сватовском направлении.

Взято отсюда.

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