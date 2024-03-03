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ВС РФ нанесли удар по украинскому складу авиационных боеприпасов

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ВС РФ нанесли удар по украинскому складу авиационных боеприпасов

Российские войска атаковали украинский склад авиационных боеприпасов, сообщило Министерство обороны РФ.«

"Поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах", – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

По данным Минобороны, российские силы также уничтожили 143 беспилотных летательных аппарата, в том числе Bayraktar TB2, в населенных пунктах в Сумской, Запорожской и Харьковской области, а также в ДНР и на Херсонщине.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС России пресекли попытку ротации украинских военных под Угледаром.

Взято отсюда.

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