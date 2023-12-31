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ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации частей ВСУ и наемников в ДНР

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ВС РФ нанесли удары по пунктам дислокации частей ВСУ и наемников в ДНР

Российские военнослужащие в ответ на обстрел Белгорода нанесли удары по пунктам дислокации украинских военных и иностранных наемников на территории ДНР, сообщили в Минобороны РФ.«

"Нанесены ракетные удары по пунктам временной дислокации подразделений 59-й мотопехотной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и иностранных наемников общей численностью до 600 боевиков, а также местам стоянки военной техники и артиллерийских систем в населенных пунктах Селидово, Курахово и на территории шахты Коротченко в Донецкой Народной Республике", – говорится в ежедневной сводке ведомства.

Отмечается, что в результате “операции возмездия” противник понес значительные потери.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС России уничтожили две РСЗО HIMARS, приготовленные ВСУ для обстрелов Донецка в период новогодних праздников.

Взято отсюда.

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