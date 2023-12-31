ВС РФ уничтожили две приготовленные для обстрелов Донецка РСЗО HIMARS

Российские войска уничтожили две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.«

"В результате противник понёс значительные потери. Уничтожены две пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS, с помощью которых киевский режим планировал в период новогодних праздников наносить ракетные удары по Донецку", – сказано в ежедневной сводке ведомства.

В министерстве в очередной раз подчеркнули, что Вооруженные силы России наносят на Украине удары исключительно по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре.

Радио Sputnik также сообщало об уничтожении российской армией на западе Украины центра управления космическими средствами, который ВСУ использовали для ведения разведки.

Взято отсюда.