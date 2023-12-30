ВС РФ уничтожили направлявшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ

ВС России утром в субботу уничтожили украинский безэкипажный катер в Черном море, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 30 декабря около 10:00 мск. «

"В северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен следовавший в направлении Крымского полуострова безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Радио Sputnik писало, что в Киеве заявили о попадании ВС России по одному из мощнейших предприятий Украины.

Взято отсюда.