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ВС РФ уничтожили словацкую гаубицу Zuzana с помощью “Ланцета”

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ВС РФ уничтожили словацкую гаубицу Zuzana с помощью "Ланцета"

Российский дрон “Ланцет” уничтожил самоходную артиллерийскую установку Zuzana словацкого производства, сообщило Министерство обороны РФ.

Кадры уничтожения дроном гаубицы опубликованы в Telegram-канале оборонного ведомства.«”Операторы БПЛА группировки войск “Днепр” уничтожили самоходную гаубицу Zuzana словацкого производства. <…> 155-мм гаубица, из которой ВСУ обстреливали позиции российских войск, была поражена при помощи беспилотника “Ланцет””, – сообщило Минобороны.

Как пояснили в ведомстве, после попадания беспилотника в артиллерийской установке воспламенились пороховые заряды, что привело к детонации и уничтожению орудия.

Радио Sputnik сообщало, что “Ланцет” уничтожил терминал Starlink в Херсонской области.

Взято отсюда.

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