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ВС РФ уничтожили украинский ЗРК Patriot производства США

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ВС РФ уничтожили украинский ЗРК Patriot производства США

Российские военные в течение прошедших суток уничтожили украинский ЗРК Patriot, сообщили в Министерстве обороны РФ.«”Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: пусковая установка и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, а также живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах”, – говорится в ежедневной сводке ведомства.

В четверг днем радио Sputnik сообщило, что российские войска освободили населенный пункт Победа на Донецком направлении.

Взято отсюда.

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