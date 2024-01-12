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ВС РФ за неделю закрепились на выгодных рубежах на Запорожском направлении

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ВС РФ за неделю закрепились на выгодных рубежах на Запорожском направлении

Российские военнослужащие на Запорожском направлении за минувшую неделю закрепились на новых выгодных позициях, а также отразили атаку украинских войск, сообщили в Министерстве обороны РФ.«

"На Запорожском направлении подразделения российских войск заняли более выгодные рубежи и позиции, отразили атаку штурмовой группы 3-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины в районе населенного пункта Работино Запорожской области", – говорится в комментарии.

Отмечается, что российские военнослужащие нанесли огневое поражение живой силе и технике 117-й, 118-й механизированных и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а также 14-й и 15-й бригад Нацгвардии Украины в окрестностях Малой Токмачки, Вербового, Новопрокоповки и Работино в Запорожской области.

Радио Sputnik сообщало, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о выполнении армией России главной задачи 2023 года.

Взято отсюда.

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