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ВС России лишили снабжения и снарядов находящиеся под Авдеевкой части ВСУ

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ВС России лишили снабжения и снарядов находящиеся под Авдеевкой части ВСУ

Артиллерийские расчеты РСЗО “Ураган” ВС России уничтожили автоколонну украинской армии, которая подвозила боеприпасы и продовольствие находящимся на позициях северо-западнее Авдеевки подразделениям, сообщили в Минобороны РФ.«”Реактивщики Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили внеплановую цель, которую обнаружили российские беспилотники. Получив координаты автоколонны, артиллеристы в составе двух боевых машин совершили скоростной марш к огневой позиции и провели поражение цели 220-мм реактивными снарядами по группе подвоза украинских войсках. Выполнив боевую задачу, расчеты сразу же покинули огневую позицию, оставаясь незамеченными для артиллерии противника”, – приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Радио Sputnik ранее сообщало, что подразделения ВС России наносят превентивные удары по линии обороны ВСУ на Запорожском направлении.

Взято отсюда.

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