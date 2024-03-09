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ВС России лишили вооружения три бригады украинской армии

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ВС России лишили вооружения три бригады украинской армии

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 и склады боеприпасов трех бригад ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.«

"Уничтожены: зенитный ракетный комплекс С-300 в районе населенного пункта Покровск Донецкой Народной Республики, склады боеприпасов 43-й артиллерийской, 3-й штурмовой, 47-й механизированной бригад ВСУ, пункт управления беспилотными летательными аппаратами 126-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Степовое Запорожской области, живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", – сказано в сводке ведомства.

Радио Sputnik также сообщило, что ВС России пресекли попытку ротации украинских военных под Угледаром.

Взято отсюда.

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