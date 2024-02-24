ВС России отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении

Российские военнослужащие отразили две контратаки ВСУ на Авдеевском направлении, украинские подразделения потеряли порядка 425 человек, сообщили в Минобороны РФ.«

"На Авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" продолжали занимать более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ", – говорится в сводке ведомства в Telegram-канале.

Минобороны уточнило, что российские бойцы отразили две контратаки штурмовиков ВСУ в районе населенных пунктов Первомайское и Ласточкино Донецкой Народной Республики«

"Противник потерял убитыми и раненными до 425 военнослужащих, три танка, 10 боевых бронированных машин и 24 автомобиля", – отметили в оборонном ведомстве.

Радио Sputnik накануне рассказало, как бойцы ВС РФ ушли на багги от летящего на них украинского дрона в Авдеевке.

Взято отсюда.