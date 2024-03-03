ВС России пресекли попытку ротации украинских военных под Угледаром

Российские военнослужащие сорвали попытку ротации ВСУ в районе Угледара в Донецкой Народной Республике, сообщил начальник пресс-центра группировки войск “Восток” Александр Гордеев.«

"В ходе ведения активных действий пресечены попытки противника провести ротацию военнослужащих в районе Угледара. Уничтожена инженерно-саперная группа в районе Червоного", – сказал собеседник РИА Новости.

По словам Гордеева, за сутки бомбардировочная авиация и артиллерия уничтожили шестнадцать пунктов временной дислокации украинских войск на Южнодонецком направлении, а также четыре пункта управления беспилотниками и склад боеприпасов ВСУ.

Радио Sputnik рассказало, чего опасаются украинцы в Угледаре.

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