Российские бойцы уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал “Соловьев Live”.«

"Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомета, а потом машину добили штурмовики из 30-й мотострелковой бригады из Самары", – говорится в публикации.

Отмечается, что очередной Abrams был уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

Это уже третий американский танк, уничтоженный в зоне спецоперации. Ранее под Авдеевкой бойцы группировки ВС России “Центр” подбили еще два Abrams.

Радио Sputnik писало, что в США призвали не расценивать танки Abrams как “непобедимое оружие”.

Взято отсюда.