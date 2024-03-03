реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ВС России уничтожили еще один танк Abrams на Украине, пишут СМИ

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВС России уничтожили еще один танк Abrams на Украине, пишут СМИ

Российские бойцы уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, сообщает Telegram-канал “Соловьев Live”.«

"Парни сначала ударили в гусеницу с гранатомета, а потом машину добили штурмовики из 30-й мотострелковой бригады из Самары", – говорится в публикации.

Отмечается, что очередной Abrams был уничтожен в населенном пункте Бердычи на Авдеевском направлении.

Это уже третий американский танк, уничтоженный в зоне спецоперации. Ранее под Авдеевкой бойцы группировки ВС России “Центр” подбили еще два Abrams.

Радио Sputnik писало, что в США призвали не расценивать танки Abrams как “непобедимое оружие”.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
В Барнауле поздравили выдающихся женщин края в преддверии Международного женского дня

В Барнауле поздравили выдающихся женщин края в преддверии Международного женского дня

Торжественное мероприятие прошло в концертном зале «Сибирь». Источник фото: пресс-служба…

Узнать больше
В алтайском селе при пожаре погибла маленькая девочка и её отец

В алтайском селе при пожаре погибла маленькая девочка и её отец

В регионе – тревожная ситуация с пожарами. Только за 2…

Узнать больше
Военный аналитик: А что с них взять? Они подарили Украину Западу

Военный аналитик: А что с них взять? Они подарили Украину Западу

Владимир Зеленский ошибся, говоря, что Европейский союз передал Украине только…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp