Украинские военнослужащие, в особенности операторы дронов, испытывают серьезные проблемы на фронте из-за неспособности противостоять российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), пишет американская газета The New York Times.«

"Украинский солдат выругался и отключил гарнитуру. Видеомонитор сначала расплывался, пейзаж с раздробленными деревьями и воронками от снарядов был едва различим, а затем (экран, – ред.) совсем погас. Русские заглушили сигнал его беспилотника. <…> Средства РЭБ стали одним из самых грозных видов оружия российских военных после многих лет апробации на фронте", – сказано в статье.

Отмечается, что у Вооруженных сил России больше оборудования, способного подавлять генерируемые подразделениями ВСУ радиосигналы, передавая их на тех же частотах с большей мощностью.

Сейчас украинская армия испытывает нехватку не только живой силы и боеприпасов, но и начинает уступать россиянам в сфере использования БПЛА на фронте, говорится в материале.«

"В условиях, когда западная военная помощь далеко не гарантирована, а артиллерийские боеприпасы на исходе, давление на беспилотную авиацию Украины только возрастает, ставя киевские войска во все более опасное положение", – резюмирует NYT.

Радио Sputnik также сообщало, что над Россией расширяется радиолокационное поле для контроля за дронами.



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