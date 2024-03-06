“Все быстрее и быстрее”. В США оценили положение ВС России в зоне СВО

Вооруженные силы РФ усиливают натиск на украинскую армию и продвигаются вперед большими рывками, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.«

"Натиск со стороны российских войск слишком велик. Они продолжают совершать большие рывки, которые вы видите <…> Успехи сейчас достигаются все быстрее и быстрее", – приводит РИА новости слова Дэвиса.

В эфире на своем YouTube-канале Daniel Davis/ Deep Dive он отметил, что Украина испытывает большие проблемы с мобилизацией, и Киев не в состоянии восполнить потери в рядах ВСУ. В то время как Россия, по его мнению, демонстрирует умение проводить комбинированные операции и успешно наращивает применение авиации, которой не в силах противостоять украинская армия. «”Они (ВС РФ, – ред.) показывают все большую изощренность в том, как они проводят эти операции, и есть все основания полагать, что это продолжится”, – сказал подполковник.

Радио Sputnik сообщало, как в США отреагировали на слова Владимира Зеленского о новом контрнаступлении.

Взято отсюда.