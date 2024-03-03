Российские войска уничтожили новейшие образцы оружия НАТО в зоне спецоперации на Украине, пишет военный эксперт Драго Босник в статье для издания InfoBRICS.«”Российские военные мастерски развенчивают мифы о “превосходстве” вооружений НАТО. В последние недели мы все чаще наблюдаем это явление. Сотни лучших образцов западной бронетехники, артиллерии, систем ПВО и так далее были уничтожены в ходе широко разрекламированного украинского контрнаступления”, – говорится в материале.

Автор статьи отметил, что начало 2024 года выдалось не менее удручающим для ВСУ. Отмечается, что украинская армия потеряла несколько образцов новейшей натовской техники. По данным эксперта, в январе был уничтожен первый (и пока единственный) переданный ВСУ зенитный ракетный комплекс SAMP-T.

Как отметил обозреватель, российские войска успешно ликвидируют не только западные ЗРК, но и различную бронетехнику.«

"Бронетехника западного производства еще раз доказала, насколько она переоценена. В частности, на недавних кадрах с запорожского участка линии фронта видно, что еще один Challenger 2 британского производства был уничтожен российскими силами", – добавил Босник.

Радио Sputnik также писало, что ВС РФ систематически уничтожают “ценные системы” на Украине.

Взято отсюда.