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К концу 2023 года, идя наперекор введенным ограничениям, Россия объемы экспорта угля, газа, нефти и нефтепродуктов не растеряла, а наоборот, увеличила. Очень красноречивыми оказались цифры, которыми поделились РИА Новости. По отчетам национальных служб статистики крупнейших покупателей российских углеводородов, страна получила прибыль от их экспорта в Турцию, Китай, Индию, Бразилию, Индонезию и Малайзию. Что характерно, в числе импортеров числится и ЕС. В исследовании агентства сказано, что нефти, газа и угля было продано почти на 187 миллиардов долларов. Также отмечается, что итоговая сумма больше на 56 миллиардов долларов той, что значилась в графе экспорта в страны Европы до начала санкционного режима против России. Данные приведены за 2019, 2021 и 2023 годы. 2022-й во внимание брать не стали, так как мировые рынки углеводородов сильно штормило.

Сегодня ясно одно: Россия вернула свои позиции на рынке углеводородов. Всё к тому и шло. Экспорт угля, газа, нефти и нефтепродуктов, за исключением газа, практически не упал, даже немножко вырос, отметил в беседе с радио Sputnik заведующий сектором энергетического департамента Института Энергетики и финансов Юрий Рыков.

“Стоит отметить, что в 2019-2020 годах был мировой спад цен на нефть. Это было связано с ковидом. С этой точки зрения полученные результаты не удивительны. Вывод можно сделать такой, что России удалось переориентировать экспорт на восточное направление. При этом мы понимаем, что часть поставок реэкспортом отправляется в Европу. Цифры, скорее всего, говорят о том, что России удалось сохранить свои позиции за это время”, – указал эксперт.Прямой эфирОчередные санкции Запада, удивление МВФ и господдержка иностранных компаний24 февраля, 18:04

Но не получится ли так, что дальнейшего роста экспорта углеводородов Россия может уже не ждать в перспективе? По оценкам экспертов, если тема прогнозов и раньше-то считалась делом неблагодарным, то сегодня вообще этого лучше не касаться. Можно лишь рассматривать возможные сценарии. По мнению Юрия Рыкова, сейчас все очень сильно зависит от развития ситуации в мире. Если особых перемен не произойдет, то нынешние цифры могут оказаться определенным плато. Причина – тренд на замедление мировой экономики. Если и будет расти спрос, то не сильно.

“Сейчас наблюдается неопределенность. Но может произойти геополитическая перестройка. БРИКС и ОПЕК+ могут начать играть все большую и большую роль в мире. Тогда это подстегнет интерес к углеводородам. Хорошо, что на стороне России БРИКС и ОПЕК+. Страны, входящие в эти организации, понимают, что, если они сейчас уступят диктату (коллективного Запада, – ред.), то они могут оказаться следующими жертвами. Думаю, что эти две большие группы стран будут так или иначе поддерживать политику России. Пусть даже не совсем или не всегда прямо, но это в их интересах. И это – залог того, что баланс сил, который сейчас образовался, по крайней мере, сохранится”, – заключил эксперт.

Другими словами, сработала внешняя политика взаимоуважения и учета интересов партнеров, которую Россия выстраивает не первый десяток лет. А ловушки Запада, которые он старательно расставлял по всему миру, дали осечку.

Автор Олег Обухов, радио Sputnik

Взято отсюда.