Украине не нужна “помощь” по раскачиванию ситуации внутри страны, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Главного управления разведки (ГУР) при Минобороны Украины.

“Там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию – они сами вызревают изнутри”, – отметил он.

Ранее ГУР заявило, что российские спецслужбы якобы готовятся организовать весной этого года попытку госпереворота на Украине.

“Спецоперация “Майдан-3″ достигнет собственной кульминации в марте-мае 2024 года”, – говорится в сообщении в Telegram-канале ГУР.

В эфире радио Sputnik главный редактор информационного агентства “Аврора” Георгий Федоров отметил, что украинские спецслужбы пытаются дискредитировать любые протестные настроения.«”Все очень просто. Там растет социальное напряжение, экономическая ситуация – проблематичная, внутреннее недовольство зреет. И чтобы купировать недовольство, проще всего сказать, что это русские что-то мутят и хотят организовать “майдан”. Это нужно, чтобы любой человек, который будет участвовать в оппозиционной деятельности или в каких-то акциях протеста, был заранее заклеймен как “русский шпион” и “агент”… Если говорить, что любой человек, который протестует, допустим, против роста тарифов ЖКХ, против мобилизации, против курса Зеленского – это русский агент, спецслужбам будет проще работать”, – сказал Федоров.

По его словам, организации очередного “майдана” на Украине можно ждать только изнутри, например, от военных или олигархических кругов.«”На внутреннюю политику Украины Россия не смогла бы повлиять, даже если бы захотела – все оппозиционные силы там зачищены, уровень репрессий очень высок. Поэтому если случится какой-то очередной “майдан”, то стоять за ним будут или местные военные, или олигархические круги”, – так видит ситуацию Георгий Федоров.Прямой эфирКто свергнет Зеленского?15:04

Взято отсюда.