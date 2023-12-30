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“Все потемнело”. Белгородец рассказал, как попал под обстрел в машине

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"Все потемнело". Белгородец рассказал, как попал под обстрел в машине

Житель Белгорода Марат Ситдиков рассказал, что его автомобиль попал под обстрел со стороны ВСУ на въезде в подземный паркинг.«”Во время поворота к паркингу я услышал громкий стук в машине, все кругом потемнело. Стук, грохот. И я думаю, надо быстрее заезжать под паркинг. Только начал заезжать, мужики говорят – в крышу попало, давай назад. Вот я выехал, ну и встал тут”, – приводит его слова РИА Новости.

Ситдиков уточнил, что в результате обстрела его машина лишилась заднего стекла, а также были повреждены крышка багажника, задние двери, бампер и крыша. По его словам, за две-три минуты до начала атаки он высадил из машины ребенка.«”Я много чего видел, поскольку я летчик гражданской авиации, но вот такое первый раз в жизни”, – признался мужчина.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские войска обстреляли центр Белгорода. В городе запустили сирену ракетной опасности, глава региона призвал жителей спуститься в укрытия.

По данным Минобороны РФ, ВСУ нанесли неизбирательный удар по Белгороду ракетами “Ольха” с запрещенной кассетной частью и снарядами чешского РСЗО Vampire.

Радио Sputnik сообщало о числе погибших и пострадавших от обстрела в Белгороде.

Взято отсюда.

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