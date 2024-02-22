Командование ВСУ приказало перед отступлением из Авдеевки уничтожить все, что осталось в городе, рассказал украинский солдат немецкому телеканалу Welt.«”Оставшимся солдатам была дана инструкция перед тем, как они отступят, все разрушить и сжечь, а также оставить раненых”, – цитирует военнослужащего РИА Новости.

В репортаже отмечается, что уход ВСУ из Авдеевки был крайне неорганизованным и проходил под непрекращающимся огнем российской артиллерии.«”Приказ покинуть город нужно было отдавать намного раньше. Когда его все-таки дали, ничего не было подготовлено: никаких бронированных эвакуационных машин, никакого конкретного плана, мы шли много километров пешком”, – рассказал украинский военнослужащий.

Радио Sputnik ранее опубликовало видео с местами самых ожесточенных боев в Авдеевке.

Взято отсюда.