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“Все разрушить и сжечь”. Раскрыты последние приказы ВСУ в Авдеевке

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"Все разрушить и сжечь". Раскрыты последние приказы ВСУ в Авдеевке

Командование ВСУ приказало перед отступлением из Авдеевки уничтожить все, что осталось в городе, рассказал украинский солдат немецкому телеканалу Welt.«”Оставшимся солдатам была дана инструкция перед тем, как они отступят, все разрушить и сжечь, а также оставить раненых”, – цитирует военнослужащего РИА Новости.

В репортаже отмечается, что уход ВСУ из Авдеевки был крайне неорганизованным и проходил под непрекращающимся огнем российской артиллерии.«”Приказ покинуть город нужно было отдавать намного раньше. Когда его все-таки дали, ничего не было подготовлено: никаких бронированных эвакуационных машин, никакого конкретного плана, мы шли много километров пешком”, – рассказал украинский военнослужащий.

Радио Sputnik ранее опубликовало видео с местами самых ожесточенных боев в Авдеевке.

Взято отсюда.

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