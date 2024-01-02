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“Все в отказ пошли”. Украинский военный раскрыл правду о ситуации в ВСУ

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"Все в отказ пошли". Украинский военный раскрыл правду о ситуации в ВСУ

Украинские военные массово отказываются от выполнения боевых задач, следует из записей радиоперехватов ВСУ, попавших в распоряжение РИА Новости.«”Честно, уже спасибо Богу, все хорошо. Ну, 20 процентов легких пораженных. Легкие восстанавливаются, диски повпихивали назад. Диски повылетали со спины… Уже массажи прошел, уже хожу. Там получилось, короче, все в отказ пошли, даже водители отказались завозить пацанам жрачку, ротацию делать”, – приводит агентство слова одного из раненых.

По словам ВСУшника, отказ выполнять боевые задачи – это не единичный случай, а решение сразу пяти подразделений украинской армии. Та единственная группа, которая согласилась пойти на задание, понесла тяжелые потери.«”А четвертая все-таки пошла и – все! И говорит, там – “двухсотый”, “трехсотый” – а что за чем (непонятно, – ред.), они же раскиданные все. А пятая отказалась”, – добавил украинец.

При этом всех легкораненых после недолгого пребывания в госпитале сразу отправляют обратно на фронт, не позволяя им долечить полученные травмы до конца, рассказал военный.«”Выписался из госпиталя со своими ребятами уже. Кто может ходить, стоять на ногах – то все должны быть на месте. Там ребят с поломанными ребрами после штурма тоже”, – отметил он.

Радио Sputnik сообщало, сколько украинских военных сдалось в российский плен.

Взято отсюда.

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