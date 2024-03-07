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“Всегда там, где опасно”. Воробьев рассказал о вертолетной эскадрилье из МО

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"Всегда там, где опасно". Воробьев рассказал о вертолетной эскадрилье из МО

В Подмосковье базируется вертолетная эскадрилья, которая сейчас принимает участие в специальной военной операции, на ее счету более пяти тысяч вылетов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.«

"Парни всегда там, где особенно опасно – выполняли боевые задачи на Северном Кавказе, в Сирии, Африке и Грузии. Сейчас летчики эскадрильи участвуют в специальной военной операции – на их счету более 5 тысяч вылетов. Они обеспечивают безопасность с воздуха, прикрывают эвакуацию раненых с линии фронта", – написал Воробьев в Telegram-канале.

Губернатор поблагодарил летчиков за достойное несение службы и добавил, что за время проведения СВО 40 летчиков эскадрильи получили государственные награды, еще 36 – награды Минобороны РФ.

Встретившись с военнослужащими, Воробьев узнал, какие запросы есть у их семей, в чем необходима помощь, добавляет телеканал “360”.«

"Такие встречи помогают нам оставаться в диалоге – мы лучше понимаем, какие направления западают, чем мы можем помочь бойцам и их близким", – отметил губернатор Московской области.

Ранее радио Sputnik рассказало, что губернатор Воробьев пообщался с семьями бойцов полка Московской области, находящихся в зоне СВО.

Взято отсюда.

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