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Встреча по “формуле мира” в Давосе не дала результатов, пишут СМИ

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Встреча по "формуле мира" в Давосе не дала результатов, пишут СМИ

Участники встречи в Давосе, посвященной “формуле мира” Владимира Зеленского, не смогли прийти к общей позиции, передает Bloomberg.«”Встреча советников по национальной безопасности <…> завершилась в Давосе без (определения, – ред.) четкого пути вперед перед прибытием <…> Владимира Зеленского”, – сообщило агентство.

Отмечается, что это уже четвертая встреча, касающаяся урегулирования украинского конфликта. В ней приняли участие около 83 делегаций. Как пишет агентство, Киев хотел воспользоваться встречей перед началом Международного экономического форума, чтобы заручиться поддержкой мирного плана среди стран Глобального Юга и вернуть внимание к Украине.«”В целом, Украина стремится использовать ежегодную встречу политических и деловых лидеров в Давосе на этой неделе, чтобы вновь заручиться поддержкой и вниманием к своей борьбе против вторжения России”, – заключает Bloomberg.

Радио Sputnik писало, что возмутило на встрече в Давосе главу офиса Зеленского Андрея Ермака.

Взято отсюда.

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