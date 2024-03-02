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ВСУ атаковали Энергодар неуправляемыми снарядами, сообщил Рогов

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ВСУ атаковали Энергодар неуправляемыми снарядами, сообщил Рогов

Украинские войска атаковали с помощью неуправляемых снарядов Энергодар в Запорожской области, пострадавших нет, сообщил сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов.«”Сегодня около 16:50 … (ВСУ, – ред.) ударили неуправляемыми снарядами по городу энергетиков, в котором находится Запорожская АЭС”, – написал он в Telegram-канале.

Рогов отметил, что, по предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Радио Sputnik ранее сообщило, что ФСБ предотвратила в Запорожской области теракт с применением химоружия.

Взято отсюда.

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