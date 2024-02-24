ВСУ атаковали из HIMARS ресторан в Донецке, где праздновали свадьбу

Ресторан в Донецке, где проходила свадьба, попал под обстрел ВСУ, передает корреспондент РИА Новости.
Агентство уточнило, что огонь велся из реактивной системы залпового огня HIMARS.«”Мы слышали два прилета. В этот момент в заведении находились порядка 50-60 человек. Свадьба у людей сегодня, медленный танец молодоженов, теперь запомнится надолго”, – рассказала сотрудница заведения.
Другой очевидец сообщил, что в результате атаки сотрудник ресторана получил ранение в ногу.
“Ехал с магазина парень, Ярослав, сотрудник этого ресторана, лежал приваленный, попытались оказать ему помощь, вызвали скорую”, – рассказал собеседник агентства.
В свою очередь, мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале написал, что при обстреле Ворошиловского района пострадали жилые дома и здание ресторана по улице Набережной.«
"В результате обстрела Ворошиловского района получил ранение мужчина 1984 года рождения", – добавил градоначальник.
Радио Sputnik сообщало, что ВСУ ударили по жилому дому в Донецке.
Взято отсюда.