реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

ВСУ атаковали помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВСУ атаковали помещение участковой избирательной комиссии в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины с помощью ударного беспилотника атаковали гуманитарный штаб, МФЦ, а также помещения участковой избирательной комиссии досрочного голосования на выборах президента РФ в Новой Каховке, заявила председатель избиркома Херсонской области Марина Захарова.«

"Сегодня в 8 часов утра был совершен террористический акт со стороны Украины с применением беспилотного устройства. В результате этого террористического акта были повреждены помещения МФЦ, помещения гуманитарного склада, и, к сожалению, помещения, которые были определены под участковые комиссии в Новокаховском городском округе", – цитирует ее РИА Новости.

По словам Захаровой, украинский дрон ударил по зданию МФЦ до того, как пришли сотрудники учреждения и посетители, благодаря чему жертв среди мирных жителей удалось избежать.«”Если бы были выплаты (пенсионные и социальные, – ред.), то было бы очень много. Потому что бабушки тут собираются очень рано – и жертв было бы очень много… Ни одного военного объекта тут рядом нет”, – добавила она.

Радио Sputnik сообщало, что в Херсонской области украинский дрон атаковал автобус с пассажирами.

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Голосование на праймериз в Мичигане вызвало тревогу в штабе Байдена

Голосование на праймериз в Мичигане вызвало тревогу в штабе Байдена

Графа «нейтральные» на праймериз в Мичигане вызвала тревогу в штабе…

Узнать больше
Украинские военные увидели НЛО над зоной боевых действий

Украинские военные увидели НЛО над зоной боевых действий

Daily Mail: ВСУ камерой дрона зафиксировали НЛО над зоной боевых…

Узнать больше
ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у банка «Гефест»

ЦБ отозвал лицензию у тверского банка ООО КБ «Гефест» ООО…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp