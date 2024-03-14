ВСУ еще раз обстреляли Белгородскую область, сообщил губернатор

Во время обстрела со стороны ВСУ города Грайворон Белгородской области пострадал мужчина, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.«

"По предварительным данным, есть один пострадавший. В момент прилета снаряда рядом с продуктовым магазином находился мужчина – у него легкое ранение руки, медицинская помощь была оказана на месте, от госпитализации он отказался", – написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, повреждены несколько квартир жилого дома, посечены фасады и выбиты окна в двух учреждениях культуры, зданиях сбытовой компании и газовой службы, магазине. Повреждены три автомобиля, один из которых сгорел.

В течение последних дней Белгород уже не раз подвергался обстрелам со стороны ВСУ.

Ранее радио Sputnik сообщало об уничтожении над Белгородской областью восьми реактивных снарядов ВСУ.

Взято отсюда.