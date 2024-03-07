ВСУ использовали фугасные ракеты при нанесении ударов по Еленовке в ДНР

Украинские войска обстреляли поселок Еленовка фугасными ракетами, произведенными в Словакии, есть пострадавшие, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Обстрел был зафиксирован 7 марта в 12:50 по местному времени. Специалисты СЦКК уточнили направление ведения огня, а также оружие, из которого был нанесен удар.«

"Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 миллиметра со своих позиций, расположенных в районе населенного пункта Константиновка, использовав фугасные ракеты JROF-M с увеличенной до 40,2 километра дальностью и повышенной ударной силой, произведенные в Словакии и переданные странами, входящими в блок НАТО", – сказано в Telegram-канале представительства ДНР в СЦКК.

Уточняется, что в ходе обстрела Еленовки пострадала женщина. Также были повреждены частные жилые дома и несколько автомобилей.

Радио Sputnik сообщало, что в Курской области возник пожар из-за обстрела ВСУ.

Взято отсюда.