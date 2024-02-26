ВСУ обстреляли Донецк ракетами со шрапнелью, сообщили в ДНР

Украинские войска в воскресенье обстреляли Киевский район Донецка ракетами словацкого производства, содержащими более девяти тысяч поражающих элементов, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«”Фиксация последствий обстрела Киевского района Донецка в 17:10 25.02.2024. Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела Киевского района Донецка с применением РСЗО, а также уточнили направление и тип ракет. Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе населенного пункта Новгородское, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков – шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенными в Словакии и переданными Украине странами, входящими в блок НАТО”, – говорится в публикации в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что повреждения получили детский сад, многоквартирный дом, несколько частных домов и газовая труба, при этом к полудню понедельника данных о пострадавших не поступало.

Ранее радио Sputnik опубликовало видео последствий обстрела свадебного торжества в Донецке.

Взято отсюда.