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ВСУ обстреляли Новониколаевку ракетами со шрапнелью, сообщили в ДНР

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ВСУ обстреляли Новониколаевку ракетами со шрапнелью, сообщили в ДНР

Украинские войска при обстреле Новониколаевки в ДНР применили словацкие ракеты со шрапнелью, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).«

"Специалисты Представительства ДНР в СЦКК подтвердили факт обстрела населенного пункта Новониколаевка, а также уточнили направление, тип ракет и применяемое вооружение. Противник вел огонь из РСЗО калибром 122 мм с позиций, расположенных в районе населенного пункта Елизаветовка, ракетами JROF HEF (поражающие элементы в виде 9100 шариков – шрапнель), увеличенной до 40,2 км дальности, произведенными в Словакии и переданными Украине странами, входящими в блок НАТО", – говорится в публикации в Telegram-канале представительства.

Отмечается, что зафиксированы повреждения частного жилого дома и хозпостройки, информация о пострадавших не поступала.

Ранее радио Sputnik сообщало, что ВСУ обстреляли такими же ракетами Донецк.

Взято отсюда.

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