ВСУ обстреляли село Гончаровка Курской области

. Вооруженные силы Украины обстреляли село Гончаровка Суджанского района Курской области, два человека получили ранения, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.«”Сегодня (11 марта, – ред.) со стороны Украины обстреляно село Гончаровка Суджанского района. Один из жителей получил тяжёлое ранение, другая жительница получила контузию. Им оказывается первая медицинская помощь. Домовладение, в котором они жили, сильно повреждено. Осколками посечен личный автомобиль. Окажем собственникам помощь в восстановлении и ремонте имущества”, – написал губернатор в Telegram-канале.

Ранее радио Sputnik писало о применении ВСУ фугасных ракет при обстрелах российских территорий.

Взято отсюда.