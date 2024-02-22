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ВСУ получили эвакуационные ТР M113, сообщил министр обороны Украины

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ВСУ получили эвакуационные ТР M113, сообщил министр обороны Украины

Начались поставки на Украину сотен эвакуационных бронетранспортеров М113, сообщил глава украинского Минобороны Рустем Умеров.«

"Получили новые бронетранспортеры M113, оборудованные для эвакуации раненых. Десятки эвакуационных бронемашин уже прибыли на Украину. Еще несколько сотен ожидаются в ближайшее время", – приводит РИА Новости фрагмент размещенного в соцсетях сообщения Умерова.

Министр не уточнил, какая из стран передала машины, но добавил, что они уже направлены в ВСУ.

Правительство Испании 14 февраля анонсировало передачу Украине бронетранспортеров М113 и новой партии боеприпасов.

Ранее радио Sputnik рассказало, что ФРГ поставила на Украину БМП со слабой броней, переплатив за них втрое.

Взято отсюда.

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