реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ВСУ потеряли более 550 солдат при попытке прорваться на территорию РФ

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВСУ потеряли более 550 солдат при попытке прорваться на территорию РФ

Российские войска совместно с пограничной службой ФСБ РФ пресекли все попытки ВСУ прорваться в Белгородскую и Курскую области, сообщило Министерство обороны РФ в ежедневной сводке.«

"С 12 по 15 марта в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва ВСУ на территорию Белгородской и Курской областей", – говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что в попытках прорыва противник потерял более 550 человек, а также 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП Bradley и 15 автомобилей.

Радио Sputnik рассказало, почему Киев усилил атаки на Белгородскую и Курскую области.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Сотрясла россиян мощная магнитная буря. Пик активности и сколько…

Накануне на Землю обрушилась мощная магнитная буря уровня K-index 3.…

Штамм-стелс: выявлен новый смертельный вирус-мутант

Обнаружен новый вирус-мутант, который массово заражает людей. Вирус. Новый вирус…

Дед Мороз и Чебурашка уже проголосовали на выборах президента…

Россияне пришли на избирательные участки в необычных образах, в частности,…

Путин рассказал, как Россия ответит на попытки провокаций

Граждане РФ ответят на попытки провокаций киевского режима еще большей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp