Украинской армии грозит унизительное поражение в случае новой попытки перейти в наступление, считает обозреватель Лукас Лейрос.«

"Судя по всему, Киев не извлек уроков из своих недавних ошибок на поле боя и планирует новые жестокие маневры, которые непременно приведут к унизительным поражениям. Согласно информации, предоставленной украинским военным, ВСУ планируют начать новое контрнаступление против России в 2024 году, пытаясь таким образом предотвратить дальнейшее территориальное продвижение российских сил", – написал он в статье для издания InfoBRICS.

По мнению Лейроса, эта попытка будет иметь серьезные последствия для киевского режима, а также еще сильнее усугубит положение ВСУ. Он считает, что при нехватке живой силы планировать какое-либо крупное наступление нецелесообразно.

Обозреватель уверен, что любые наступательные действия украинской армии закончатся так же, как и летняя кампания 2023 года. Атаки украинцев будут пресечены в самом начале операции, а после ВСУ понесут существенные потери и отступят на свои позиции, добавил Лейрос.«”На практике этот шаг будет поистине самоубийственным. <…> Во всем этом сценарии пока только точно можно сказать, что, если киевское руководство действительно начнет новое “контрнаступление”, то оно пойдет по гибельному для себя пути, который будет иметь разрушительные последствия для украинских войск и их позиций на поле боя”, – резюмировал обозреватель.

Владимир Зеленский ранее заявил, что украинская армия готовит новое контрнаступление в Черном море и зоне спецоперации. По его словам, это наступление “удивит” Россию.

Радио Sputnik ранее писало, как в Киеве оценили шансы ВСУ на новое наступление.

Взято отсюда.