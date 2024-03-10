ВСУ с помощью двух БПЛА атаковали город Строитель Белгородской области

ВСУ с помощью двух дронов атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «

"Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 2 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура", – написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что оперативные службы уже ликвидировали возгорание.

Ранее городская администрация Белгорода сообщила, что в городе и районе объявлена ракетная опасность.

Ранее радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.