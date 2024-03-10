реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

ВСУ с помощью двух БПЛА атаковали город Строитель Белгородской области

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

ВСУ с помощью двух БПЛА атаковали город Строитель Белгородской области

ВСУ с помощью двух дронов атаковали город Строитель Белгородской области, пострадавших нет, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «

"Окраина города Строитель Яковлевского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 2 БПЛА самолетного типа. После их падения с последующей детонацией никто не пострадал, загорелась фура", – написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что оперативные службы уже ликвидировали возгорание.

Ранее городская администрация Белгорода сообщила, что в городе и районе объявлена ракетная опасность.

Ранее радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

В зоне СВО ударом российской ракеты поражены два американских…

Forbes: экипаж пораженных на Украине ЗРК Patriot мог быть полностью…

До +11: ветер и мокрый снег обещают в Алтайском крае 10 марта

До +11: ветер и мокрый снег обещают в Алтайском…

Ветер до 20 м/с и осадки в виде снега обещают…

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда сходить в Барнауле

«Покатушки» в лесу, хюммельхен и ре-минор. 11 идей, куда…

Altapress.ru придумал, чем заняться на неделе так, чтобы было нескучно…

Когда начнутся Масленица и Пасха в 2024 году

Когда начнутся Масленица и Пасха в 2024 году

Масленица — изначально языческий праздник проводов зимы и встречи весны,…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp