ВСУ сбросили бомбу с беспилотника на район Донецка, сообщили в ДНР

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата на Петровский район Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). «

"Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 15:50 – город Донецк (Петровский район): сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА", – говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

Отмечается, что ВСУ обстреливали Петровский район Донецка и Макеевку с 11:55 до 16:50. В общей сложности по городу выпущено пять снарядов натовского калибра – 155 миллиметров.

Ранее радио Sputnik сообщало, что средства ПВО отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область.

Взято отсюда.