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ВСУ столкнулись с неожиданной угрозой для боевых машин, пишут СМИ

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ВСУ столкнулись с неожиданной угрозой для боевых машин, пишут СМИ

Мыши оказались серьезной проблемой для современной западной техники, находящейся на вооружении ВСУ, пишет французская газета Le Figaro.«

"Некоторые защитные оболочки для электрических проводов сделаны из кукурузного волокна. Украинские солдаты пострадали от неожиданных последствий. Грызуны перегрызли провода на некоторых машинах, обездвижив их", – приводит издание слова ВСУшника.

Осенью прошлого года украинские военные жаловались на полчища мышей в окопах, которые портили одежду, терминалы спутникового интернета Starlink и кабели для выхода в интернет.

Радио Sputnik рассказало, что украинским военным поставляют некачественные продукты с плесенью и насекомыми.

Взято отсюда.

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