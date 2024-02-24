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ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ

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ВСУ вывели войска из Ласточкино, пишут украинские СМИ

ВСУ заявили о выходе из населенного пункта Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки, сообщает украинское издание “Страна.ua”. «

"Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки", – говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

По словам военных, под угрозой оказались фланги ВСУ и маршруты снабжения. Это и стало причиной отхода из Ласточкино, пишет издание.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Радио Sputnik ранее писало, что военнослужащие 110-й бригады ВСУ бежали из Авдеевки без приказа.

Взято отсюда.

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