“Вы – законная цель”. Риттер об изменении отношения России к наемникам ВСУ

Уничтожение десятков французских наемников в Харькове свидетельствует об изменении подхода российского командования, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты американской армии Скотт Риттер.

Минобороны России 17 января сообщило, что ВС РФ высокоточным ударом уничтожили в Харькове пункт временной дислокации иностранных боевиков, ликвидировав свыше 60 французских наемников.«”О чем это говорит? Что в сознании российских военных стратегов нет различия между иностранными наемниками и украинскими солдатами. Если вы сражаетесь на стороне Украины, какой бы национальности вы ни были, вы – законная цель”, – сказал Риттер в интервью Sputnik.

По его словам, раньше российские войска проявляли определенную снисходительность к военнослужащим и военным советникам из стран НАТО на Украине, однако гибель французских наемников свидетельствует о новом подходе.

Радио Sputnik ранее писало, что Риттер не поверил в неосведомленность Франции о своих гражданах в ВСУ.

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