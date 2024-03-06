Нападки главы МИД Германии Анналены Бербок в адрес Сербии и России могут быть следствием того, что ее дед-нацист “защищал” Европу от СССР, заявил экс-глава Агентства безопасности и информации Сербии (БИА, разведка и контрразведка) и лидер “Движения социалистов” Александр Вулин.

Бербок ранее заявила, что “сердце Европы сейчас бьется в Киеве”. Она провела аналогию с конфликтом в Боснии и Герцеговине. По ее словам, тогда при развале Югославии “сердце билось в Сараево”.«

"Когда глава МИД Германии Анналена Бербок заявляет, что европейская идея была защищена в Сараево тридцать лет назад и что сегодня сердце Европы бьется в Киеве, тогда ясно, что нам, сербам, нет места в ЕС, как и россиянам", – цитирует Вулина газета "Движение социалистов".

Он также усомнился в том, что Бербок сама написала свою речь. По мнению Вулина, она могла взять выдержки из речи своего деда Вольдемара, который являлся “убежденным нацистом”.«”Поскольку дед-нацист защищал Европу от СССР, неудивительно, что его внучка защищает Европу от сербов и русских, когда они даже не нападают”, – заключил политик.

Ранее немецкий таблоид Bild сообщил, что дед Анналены Бербок был нацистом и офицером вермахта, а в 1944 году он был награжден гитлеровским крестом “За военные заслуги”.

Радио Sputnik сообщало, что Бербок значительно “расширила” границы Евросоюза.

Взято отсюда.