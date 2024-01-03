Пользователей соцсети Х возмутили слова министра иностранных дел Германии Анналены Бербок о том, что президент РФ Владимир Путин якобы стремится уничтожить Украину.

На своей странице она написала, что “каждой выпущенной ракетой Путин показывает, что хочет уничтожить Украину”.«”Мы будем стоять на стороне народа Украины до тех пор, пока мы ему нужны”, – добавила Бербок.

Под постом пользователи соцсети назвали министра “злобным разжигателем розни” и попросили предпринять усилия для разрешения конфликта.

“Когда мы можем ожидать, что вы, как главный дипломат Германии, наконец, выполните свою задачу и внесете предложения по дипломатическому урегулированию?” – написал один из участников дискуссии.«

"Каждой поставленной ракетой, "Зеленые" демонстрируют, что у них есть все основания провоцировать Россию. Европа не должна поддерживать такое поведение!" – иронично отметил комментатор.

“Возможно, было бы спасено больше жизней, если бы так называемые ценности Запада не остановили мирные переговоры в Стамбуле”, – выразил мнение пользователь соцсети. «”Мирные переговоры в тысячу раз более значимы и спасают больше жизней, чем любая поставка оружия, которое снова и снова разжигает войну”, – подытожили читатели.

Радио Sputnik писало, как Бербок объяснила необходимость вступления Украины в ЕС.

Взято отсюда.