Выпущенный ВСУ снаряд разорвался под окнами приемной Пушилина

Украинский снаряд попал на территорию дома культуры в Куйбышевском районе Донецка, в котором расположена общественная приемная главы ДНР Дениса Пушилина, сообщил глава района Иван Адамец.«

"Около 12 часов произошел прилет под окна ДК Куйбышева, возле окон приемной Дениса Владимировича Пушилина, буквально через 15 минут после завершения приема граждан. Пострадали два сотрудника, их забрала скорая", – цитирует РИА Новости Адамца.

Повреждения получил фасад здания, со стороны прилета боеприпаса выбиты все окна, взрывной волной вынесло ряд оконных блоков общественной приемной, добавил он.

В ликвидации последствий обстрела участвуют персонал ДК, представители народной дружины.

Радио Sputnik сообщало, что ВСУ обстреляли Донецк кассетными боеприпасами.

Взято отсюда.